Juventus, Danilo o Cuadrado? Allegri ha già scelto

La nuova Juventus di Allegri è pronta a prendere forma in vista della prossima stagione. Qualche punto interrogativo per quel che riguarda la fase difensivo e un ballottaggio aperto sulla corsia di destra

Massimiliano Allegri è pronto a disegnare la nuova Juventus in vista della prossima stagione. Si partirà dal ballottaggio sulla fascia destra tra Cuadrado e Danilo, pronti a giocarsi una maglia per il ruolo di terzino destro. Il colombiano sembrerebbe esser favorito sul brasiliano, ma non è escluso che Allegri possa dar vita a una nuova idea tattica.

Il tecnico bianconero potrebbe decidere di avanzare Cuadrado nel ruolo di esterno destro offensivo, cedendo la fascia destra di difesa all’ex terzino di City e Porto. Danilo, protagonista assoluto dell’ultima stagione della Juventus, potrebbe essere adattato anche in posizione di terzino sinistro.

Cuadrado o Danilo: come cambierà la fascia destra della Juventus

Cuadrado potrebbe essere utilizzato sia come terzino destro nella difesa a quattro, sia come laterale offensivo in caso di 4-3-3 o 4-2-3-1. Non è escluso che Allegri prenda in considerazione anche il 3-5-2, con Cuadrado pronto a occupare il ruolo di esterno destro a tutta fascia. Un dualismo con Danilo che potrebbe non esistere: Allegri potrebbe dare fiducia a entrambi nella formazione titolare.

Per quel che riguarda l’aspetto tattico, come detto, la Juventus potrebbe puntare principalmente sulla difesa a quattro, alternando dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Sono attese novità anche sul fronte mercato, aspetto che potrebbe rivoluzionare le strategie di Allegri in vista della prossima stagione.