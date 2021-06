Milan, altra cessione in vista: il calciatore lascerà l’Italia

Secondo quanto raccolto da Tuttosport, il Milan non chiuderebbe ad un cessione di Leao se dovesse arrivare un’offerta importante.

Il Milan è ritornato dopo 7 lunghi anni nella competizione dove si sente di più a casa: la Champions League. Maldini e Massara sono al lavoro per allestire una squadra che possa essere competitiva sia in Italia che in Europa. Molti nomi stanno circolando, sia in entrata che in uscita, attorno all’ambiente rossonero.

La squadra rossonera, insieme all’Atalanta, con il vantaggio di non aver cambiato allenatore, si è subito mossa sul proprio parco giocaotri: dal rinnovo di Ibrahimovic, passando per l’addio a Donnarumma, all’acquisto di Maignan dal Lille per sostituire proprio il portiere della nazionale italiana. Il Milan è vicino anche al riscatto di Tomori dal Chelsea.

Leao può lasciare il Milan dopo due stagioni

Nonostante la qualificazione Champions, il Milan potrebbe essere costretto a cedere qualche giocatore per far quadrare i conti. Secondo quanto raccolto da ‘Tuttosport’, Rafael Leao potrebbe lasciare il team meneghino. Maldini e Massara non faranno sconti per l’attaccante, ma prenderebbero in considerazione un’offerta allettante.

Come riportato dal quotidiano sportivo, Leao sarebbe seguito da molti club esteri. Wolverhampton, Marsiglia e Borussia Dortmund avrebbero già contattato Mendes, agente del calciatore, per avere delle informazioni. Leao nell’ultima stagione con la maglia del Milan ha collezionato 40 presenze, segnando 7 gol.