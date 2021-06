Il mattatore Locatelli: “Io inamovibile? Vi svelo il mio desiderio”

Locatelli dopo Italia-Svizzera: “Il primo gol il più bello, ma non sono inamovibile. Spero che rientri Verratti, fa la differenza”

Manuel Locatelli, che stasera è stato il man of the match grazie alla doppietta contro la Svizzera, al termine della partita è stato subito intervistato dai microfoni della Rai e di Sky.

Queste le dichiarazioni del centrocampista azzurro, apparso emozionato ma anche estremamente deciso: “Devo dire che lo stop per la pandemia mi ha ‘aiutato’, se si fosse giocato un anno fa probabilmente non avrei disputato gli Europei in maglia azzurra”.

Locatelli: “Speriamo di regalare agli Italiani una gioia ogni 90 minuti”

Sui gol di stasera: “Il primo è il più bello, per la costruzione nel complesso. Di solito io non accompagno così l’azione, ero galvanizzato dal lancio e sono andato a concludere”.

La dedica: “Ne faccio due, una per gol. La prima alla mia fidanzata e ai miei genitori, la seconda a tutti gli italiani, che stanno ancora soffrendo: speriamo di regalargli gioie così ogni 90 minuti”.

Sulla forza della squadra: “Questo è un gruppo fantastico, mi ha accolto benissimo. Io inamovibile? No, macché. Anzi, spero che Verratti torni presto: è un giocatore fortissimo e fa la differenza”.

E sul rientro del centrocampista del PSG si esprime subito dopo anche Nicolò Barella, che alla domanda: “Come si fa a togliere un Locatelli così?” risponde sorridendo: “Ma non è detto che sia lui a dover lasciare il posto a Marco, potrei uscire anche io“. Segno che all’interno dello spogliatoio azzurro si respira davvero un gran bel clima.