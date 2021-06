L’incontro tra Zhang ed il Comune di Milano che rassicura i tifosi dell’Inter

Il presidente dell’Inter Zhang ha incontrato il sindaco di Milano Sala fornendo rassicurazioni sul futuro del club.

Rassicurazioni sul nuovo stadio e, più in generale, sul futuro economico-finanziario dell’Inter. A fornirle è stato oggi il presidente dei nerazzurri Steven Zhang, nel corso dell’incontro avuto con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Un faccia a faccia che è servito anche per appianare le recenti frizioni: il primo cittadino, infatti, ad aprile aveva sollevato alcuni dubbi sulla tenuta del gruppo Suning ricevendo un’immediata risposta (“dichiarazioni irrispettose”).

Le rassicurazioni di Zhang sul futuro dell’Inter

Ora, invece, tra le parti sembra esserci “grande cordialità” come si legge nel comunicato stampa diffuso dal Municipio. “Durante l’incontro il presidente dell’Inter ha confermato al sindaco l’impegno a medio-lungo termine della proprietà nel club. Sala, ribadendo che la continuità nella proprietà dell’Inter è un aspetto fondamentale per la prosecuzione dell’iter autorizzativo del nuovo stadio, ha preso atto con soddisfazione delle parole di Steven Zhang”.

Il quale, fa sapere l’Ente, “ha rimarcato l’importanza strategica del progetto nuovo stadio per Milano, in particolare nell’ottica dell’auspicata ripresa economica della città. L’obiettivo comune è quello di portare avanti il dialogo su questo dossier”. Rinsaldati i rapporti con l’Amministrazione, ora per l’Inter è tempo di concretizzare le prossime operazioni di mercato, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Il principale indiziato a lasciare il club è Achraf Hakimi, nel mirino di Psg e Chelsea.