Come riporta il Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid di Simenone vorrebbe prendere Paulo Dybala dalla Juventus.

Dopo un’annata caratterizzata da risultati poco convincenti, la Juventus ha attuato una rivuoluzione: dall’addio di Paratici all’avvicendamento in panchina tra Pirlo e Allegri. La dirigenza juventina ha richiamato il tecnico toscano per cercare di tornare ad essere competitivi per la vittoria finale sia in Italia che in Europa.

Allegri e la dirigenza juventina stanno progettando la squadra per la prossima stagione. Stanno circolando molti nomi, sia in entrata che in uscita, nell’ambiente bianconero. La Juventus ha rinnovato con l’Atletico Madrid il prestito di Alvaro Morata e proprio tra queste due squadre potrebbe essere imbastita un’altra trattativa.

L’Atletico vuole offrire Saul per arrivare a Dybala

Secondo quanto raccolto dal ‘Mundo Deportivo’, l’Atletico Madrid, dopo aver preso De Paul dall’Udinese, avrebbe avuto dei contatti con la Juve per cercare di capire le reali possibilità di predere Dybala. La squadra spagnola per abbassare le pretese economiche dei bianconeri, sarebbe disposta ad offrire il giocatore Saul Niguez.

La Juve non sarebbe intenzionata a cedere l’argentino, anche perché bisogna fare ancora chiarezza sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il mercato bianconero è incentrato su un possibile addio del fuoriclasse portoghese. La Juve vorrebbe puntare all’acquisizione di un altro attaccante, Icardi Milik e Dzeko gli obiettivi, centrale dopo la conferma di Morata.