Rino Gattuso, che si è appena separato dalla Fiorentina, cerca una nuova panchina: forse potrebbe averla già trovata

La Fiorentina, che ancora doveva essere il suo futuro, è già il passato: Rino Gattuso ha salutato, divergenze sul mercato alla base della scelta comune, e ora è in cerca di una nuova sistemazione. Che potrebbe arrivare quanto prima. Il Tottenham, infatti, starebbe pensando a lui. La società inglese era ad un passo da Fonseca, ma ora, a quanto pare, potrebbe esserci un dietrofront. In tal caso, Gattuso sarebbe pronto a prendere idealmente il suo posto. Un nuovo italiano in Premier League dopo Ancelotti all’Everton.

Gattuso, spunta il Tottenham

La redazione di ‘Sky Sport’ rilancia il nome di Gattuso e ha anche ricordato che Fonseca, che sembrava ad un passo, potrebbe saltare per motivi fiscali. A quel punto, Rino avrebbe strada spianata per ricominciare dall’Inghilterra e dalla Premier League. Dopo aver appena respirato l’atmosfera del Franchi. L’avventura alla Fiorentina è durata poche settimane, ancor prima di cominciare.

Il Tottenham aveva già cercato un allenatore italiano come Conte, fermo dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter, ma senza raggiungere un’intesa per motivi economici ma soprattutto di obiettivi. Ora ci riprova con l’allenatore calabrese. Anzi, è Mendes, il suo potente agente portoghese, a capire se ci sono margini per far ripartire dall’Inghilterra la carriera di Ringhio, fermo dopo l’esperienza di Napoli e, solo per pochi giorni, nuovo allenatore della Fiorentina.