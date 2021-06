L’annuncio della stella del Real che fa sognare i tifosi della Juventus

La Juventus di Allegri sogna Varane per la difesa. Il difensore del Real potrebbe dare l’annuncio dell’addio ai Blancos dopo Euro 2020.

La Juventus di Andrea Agnelli è già al lavoro per regalare al neo allenatore Massimiliano Allegri nuovi innesti da inserire in rosa. Il patron del club bianconero si è già affacciato con prepotenza sulla finestra estiva di calciomercato. Un nome che è da tempo sulla lista dei desideri del club è quello di Raphael Varane. Il difensore del Real Madrid, impegnato con la Nazionale francese ad Euro 2020, è il sogno per la difesa della Juve.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Varane

Il difensore del Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe perdere un altro perno fondamentale della retroguardia. Dopo l’addio di Sergio Ramos, anche Raphael Varane potrebbe partire questa estate.

LEGGI ANCHE >>> Germania, il poker vale la prima vittoria ad Euro 2020: battuto CR7

Come riferisce ‘Gol TV’, dopo Euro 2020 il difensore della Nazionale francese annuncerà l’addio ai Blancos. Con un contratto in scadenza tra solo un anno, il Nazionale francese potrebbe essere seriamente ingolosito dalle proposte dei club che sono piombati sul suo cartellino, tra cui anche la Juventus. I bianconeri, però, per avere la meglio devono battere la concorrenza di Chelsea e Manchester United.