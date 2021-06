“Mission Impossible”: Mourinho definisce la sua avventura alla Roma

Mourinho racconta come è nata la trattativa che lo ha portato alla Roma: “I Friedkin mi hanno trasmesso il loro entusiasmo”.

L’era di José Mourinho alla Roma si sta ufficialmente per aprire. Il 6 luglio avrà luogo il raduno della squadra, sotto lo sguardo attento dell’allenatore il quale ai microfoni dell’edizione portoghese del mensile ‘Gq’ ha parlato di come è nata la trattativa. “I Friedkin mi hanno voluto, mi hanno fatto risentire la passione per il calcio che c’è in Italia e che conosco, specialmente a Roma dove non si vince un trofeo da 20 anni. Mi hanno trasmesso il loro entusiasmo per questo nuovo incredibile capitolo professionale della loro vita, sono stati veramente obiettivi, onesti e sinceri con me,

Mourinho alla Roma, ecco come è nata la trattativa

Ora lo aspetta, come l’ha definita lui stesso, una “mission impossible”. “La definisco impossibile nel senso che la gente mi guarda considerandomi in un solo modo: un vincente. La Roma mi ha voluto fortemente, è stata una cosa istantanea o quasi, la mattina il Tottenham mi ha esonerato e il pomeriggio la Roma mi ha chiamato. Ci ho messo pochissimo a dire sì”.

Nel frattempo la Roma sta già pensando alle prossime operazioni di mercato. Accarezzato per qualche ora il sogno Jack Grealish (“mi piacerebbe molto essere allenato da Mourinho”), poi accantonato a causa degli alti costi dell’operazione, ora il club punta Sasa Kalajdzic. La punta dello Stoccarda sta ben figurando con la sua Austria all’Europeo e i giallorossi vorrebbero provare a chiudere subito in modo tale da bruciare la concorrenza. Sull’attaccante (17 gol e 6 assist in 32 presenze stagionale con il club) ci sono infatti anche il Lipsia e alcuni club di Premier League. Al 23enne, inoltre, è interessato anche il Milan viste le condizioni precarie di Zlatan Ibrahimovic e la trattativa per Olivier Giroud ancora in stand by. Il prezzo di Kalajdzic, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è di circa 25 milioni.