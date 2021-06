Alle 18 spazio agli ultimi match del girone dell’Italia. Oltre agli azzurri contro il Galles, si affrontano anche Svizzera e Turchia.

L’Italia si prepara per l’ultima sfida della fase a gironi. Gli azzurri sono stati di sicuro protagonisti, con 6 reti fatte e nessuna subìta, una corsa importante per i ragazzi di Mancini che adesso devono affrontare lo step finale contro il Galles prima di approdare agli ottavi. Per Insigne e compagni, vincere oggi significa approdare di sicuro al primo posto in classifica, e dunque lanciando un segnale a tutta la competizione.

Ma non solo gli azzurri. Oltre all’Italia, infatti, a scendere in campo sono anche la altre due squadre già affrontate (e sconfitte) dagli azzurri, e che si misureranno da penultima ed ultima nel girone. Svizzera e Turchia, infatti, proveranno a dare uno slancio finale alla corsa della fase a gironi.

Anche il terzo posto assume un valore fondamentale per entrambe, nella speranza di poter essere ripescate come migliori terze. I turchi, ad oggi, sono la vera delusione del torneo ed anche una vittoria oggi contro la Svizzera, di fatto, potrebbe non bastare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Svizzera-Turchia, le probabili formazioni

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

LEGGI ANCHE>>> L’unico modo in cui la Juventus può prendere Pogba

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Söyüncü, Müldür; Kahveci, Ayhan; Dervisoglu, Calhanoglu, Ünder; Burak Yilmaz.