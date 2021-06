Italia-Galles, tegola molto pesante per Bale e compagni

Vantaggio per l’Italia che, nel secondo tempo, si è ritrovata anche con un uomo in più. Rosso diretto per un giocatore del Galles.

L’Italia sta affrontando al meglio il Galles, nella terza sfida che vede gli azzurri protagonisti. La chiusura del girone contro la compagine di Bale e compagni sta vedendo i ragazzi di Mancini imporsi – al momento – per 1-0 con la rete di Pessina firmata nel primo tempo e che ha dato modo agli azzurri di portarsi avanti.

Portare a casa altri tre punti permetterebbe all’Italia finire la fase a gironi prima in classifica, e dunque lanciare anche un segnale chiaro a tutta la competizione, candidandosi di diritto tra le favorite della vittoria finale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Galles in dieci, l’Italia in superiorità numerica

Proprio in questi minuti è arrivato un altro episodio che fa sorridere Mancini, e che pone in ulteriore vantaggio gli azzurri per il prosieguo della partita. Il Galles, infatti, terminerà la partita con un uomo in meno.

LEGGI ANCHE>>> Gosens, addio all’Atalanta? Il messaggio del giocatore è chiaro

A farsi cacciare dopo appena 10′ minuti dall’inizio del secondo tempo è stato Ethan Ampadu. Intervento in ritardo su Bernardeschi a centrocampo, pianta del piede diretta sulla caviglia del giocatore della Juventus.

Per l’arbitro Ovidiu Hategan non ci sono stati dubbi, rosso diretto per il giocatore del Galles che ha lasciato, cosi, la sua nazionale in dieci uomini. Una buona notizia, ovviamente, per Mancini con Bernardeschi che si è rialzato praticamente subito dopo.