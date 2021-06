L’incontro imminente che decide il futuro di Locatelli

Manuel Locatelli protagonista con la maglia dell’Italia ad Euro2020: imminente l’incontro che deciderà il suo futuro

Il futuro di Manuel Locatelli è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista del Sassuolo è tra i protagonisti dell’Italia di Mancini ad Euro2020. La doppietta contro la Svizzera ha aumentato l’interesse nei suoi confronti. Il 24enne piace da tempo alla Juventus, ma ora il suo nome è finito sul taccuino anche di altre big d’Europa. Manchester City, Psg, Real Madrid hanno messo gli occhi su di lui e per i bianconeri occorre accelerare per evitare di ritrovarsi al centro di un’asta che potrebbe alzare, e di molto, il prezzo. Quaranta milioni di euro, questa la cifra fissata dal Sassuolo prima degli Europei e la sensazione è che, continuando così, sarà rivista al rialzo. Ecco perché un club prova a chiudere l’affare subito ed – come riporta ‘TuttoSport’ – è imminente un incontro con il club emiliano.

Juventus, imminente l’incontro per Locatelli: l’offerta

Il quotidiano piemontese racconta di un vertice che dovrebbe tenersi la settimana prossima tra la Juventus e il Sassuolo. Obiettivo dei bianconeri è chiudere l’affare prima della fine degli Europei, appunto per evitare giochi al rialzo. Per farlo hanno pronta un’offerta che potrebbe convincere le resistenze dei neroverdi: trenta milioni di euro più il cartellino di Dragusin.

Il 21enne difensore romeno ha da poco rinnovato fino al 2025 ed è considerato un giovane di grande prospettiva, ma la Juventus è pronta a sacrificarlo per arrivare a Locatelli. Così impostata l’offerta potrebbe trovare il gradimento del Sassuolo, in una trattativa che ha anche l’avallo del calciatore. Chiusura possibile quindi, anche se gli Europei potrebbero attrarre altre pretendenti e rendere tutto più complicato.