L’Inter ha già blindato il suo ‘pezzo forte’: beffata la Juventus

Quale sarà il futuro di Beppe Marotta? L’amministratore delegato dell’Inter non si muoverà da Milano. Incontro con Steven Zhang.

Nonostante l’opera di ridimensionamento da parte della presidenza di Steven Zhang, l’Inter non vuole perdere i pezzi pregiati in dirigenza. Il club nerazzurro è disposto a fare sacrifici sul mercato e a liberarsi di almeno un top player. Sarà una Inter diversa quella che inizierà la prossima stagione sotto la guida di Simone Inzaghi. Una Inter pronta a cambiare in campo, ma non negli uffici. Zhang non vuole perdere Giuseppe Marotta ed il resto della dirigenza.

Calciomercato Inter, Marotta resta

L’amministratore delegato Beppe Marotta nelle ultime settimane era stato accostato con prepotenza alla Juventus. Un ritorno, quello dell’AD nerazzurro, che non avverrà in questa stagione. A rivelarlo è il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin.

Sul proprio profilo Twitter il collega scrive: “Giuseppe Marotta non ha alcuna intenzione di lasciare il ruolo di amministratore delegato per la parte sportiva dell’Inter. Anzi, prossimamente tutti i top manager dell’area sport Inter allungheranno i rispettivi contratti. A tal proposito, il presidente Steven Zhang ha parlato proprio oggi con Marotta e manager Area Sport prima del suo ritorno in Cina, previsto per i prossimi giorni. Tutti hanno sposato il progetto e continueranno la loro esperienza in nerazzurro”.

