“Mercenario e traditore”: Calhanoglu ora diventa un caso

Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter. Nella storia della rivalità tra le due società di Milano, giocatori che hanno fatto il cambio di casacca ce ne sono stati. Da Seedorf a Pirlo, passando per Baggio, Cassano e Ronaldo. Un lista molto lunga alla quale potrebbe aggiungersi il nome del trequartista turco. Per Calhanoglu però si tratta di un caso particolare: l’ormai quasi ex numero 10 rossonero, infatti, potrebbe lasciare il Milan andando all’Inter a parametro zero e dopo una lunga e infruttuosa trattativa con Maldini. Il tutto nell’estate che ha visto al società gestita da Elliott perdere gratis già Gianluigi Donnarumma che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un calciatore del Paris Saint-Germain.

Calhanoglu all’Inter: tifosi infuriati

Ed allora il possibile passaggio di Calhagnolu all’Inter diventa un caso diplomatico. Sui social i tifosi del Milan si scagliano contro il turco, definito senza mezzi termini “traditore e mercenario”. C’è chi se la prende con l’ormai ex numero 10 rossonero e chi, invece, esulta per il suo passaggio ai cugini. L’operazione su Twitter è definita da qualche sostenitore milanista un “suicidio”, evidenziando la scarsa continuità messa in mostra da Calhanoglu durante i suoi quattro anni in Serie A.

Ma di critiche il turco se ne prende un po’ da tutti e c’è anche chi, tra i tifosi dell’Inter, non gradisce il suo acquisto e non capisce quale vantaggio possa dare alla formazione di Simone Inzaghi. Insomma, Calhanoglu-Inter – pur non essendo ancora ufficiale – non è un’operazione che passa inosservata.

Non ho detto nulla finora perché se #Pioli lo reputa utile per il suo gioco io mi fido di lui Ma se vai all'#Inter in queste condizioni per 500mila euro in più, la maglia numero 10 del #Milan non la meriti e forse non l'hai mai meritata. Avanti il prossimo.#Calhanoglu — Leonardo Menini (@m13_leonardo) June 21, 2021

Gestione dei rinnovi disastrosa,budget di mercato già esaurito e 2 dei migliori giocatori fondamentali durante la stagione persi a 0 di cui uno che va in una rivale storica ,se l obbiettivo è fare una squadra da salvezza tranquilla che venga detto subito#milan#Calhanoglu — Andrea Francesconi 🇮🇹 (@Ratacalderon10) June 21, 2021

La vicenda #Calhanoglu è incredibile. Il Milan spende soldi per perdere due giocatori titolari a zero ed essere più debole dello scorso anno. L’Inter prendendo il turco certifica il suo ridimensionamento a squadra che tenterà solamente di entrare in Champions League. — Michela Capriotti (@mik__ka) June 21, 2021