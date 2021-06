Ennesimo siparietto social tra Insigne e Immobile, assoluti protagonisti di questo Europeo. In campo e non solo

Compagni, colleghi, amici. C’è un bel rapporto tra Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, campani che si sono conosciuti nelle nazionali minori ma, soprattutto, a Pescara, sotto la guida di Zeman, nella stagione 2011-12. I due non si sono più ritrovati in un club, ma in Nazionale il rapporto resta speciale e i social lo confermano.

Più di una volta Insigne si è reso protagonista di scherzi nei confronti di Immobile, che puntualmente non aveva previsto l’originalità dell’amico e compagno di Nazionale. Spesso gli scherzi nascono dalla collaborazione di altri calciatori come Verratti o Florenzi. Sui social, a proposito di ironia e senso dell’umorismo, Immobile ha appena scritto: “Volevo ringraziare Insigne perché ieri finalmente ci ha spiegato il primo principio della dinamica”.

Immobile, ennesimo siparietto con Insigne

L’attaccante della Lazio non ha svelato null’altro sui social, si è limitato ad un semplice post, una frase ricca di significato. Molti tifosi si stanno chiedendo cos’altro avrà combinato Insigne. Nei giorni scorsi il capitano del Napoli, oltre agli scherzi, si è reso protagonista di diverse iniziative per offrire allegria e spensieratezza al gruppo.

In campo, il suo apporto è sempre notevole. Un gol e tanto sacrificio in fase difensiva. Mancini se lo gode e apprezza lo spirito.