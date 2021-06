Attento Napoli, la Juventus ti può ‘scippare’ un giocatore

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe intenziona di prendere dal Napoli Andrea Petagna.

Dopo l’ultima stagione poco convincente, la Juventus vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria finale sia in Italia che in Europa. I dirigenti bianconeri per tornare a vincere hanno richiamato in panchina Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano e la società stanno progettando acquisti e cessioni per la prossima annata.

Il mercato della Juventus non può non dipendere dal futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha rimandato ogni discorso a fine Europeo. La squadra juventina si starebbe concentrando su trattative che non dipendano dall’addio o meno di Ronaldo. Dopo la conferma del prestito di Morata, i bianconeri starebbero cercando anche un altro attaccante per completare l’organico.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Petagna possibile quarta punta della Juventus

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’obiettivo della Juventus sarebbe quello di prendere un giovane centravanti che non abbia tante pretese sul giocare da titolare. Allegri avrebbe indicato anche Andrea Petagna per coprire questo ruolo da comprimario all’interno della rosa. L’attaccante, classe 1995, già nella sua prima stagione nel Napoli ha svolto questo ruolo.

LEGGI ANCHE >>> Il sogno estivo del Napoli è concreto: Spalletti gongola

Petagna, tra tutte le competizioni, ha collezionato in maglia azzurra 36 presenze dove ha segnato 5 gol e fornito 3 assist vincenti ai propri compagni. L’attaccante è arrivato sotto l’ombra del Vesuvio dalla Spal per 17 milioni di euro più 3 di bonus. Come afferma il quotidiano, bisognerebbe accertarsi sulle reali intenzioni del Napoli di cedere il calciatore.