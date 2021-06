Inter, l’insolito annuncio per Calhanoglu che ‘provoca’ i milanisti

Sul passaggio di Hakan Calhanoglu all’Inter ormai non si hanno più dubbi. Cosi il club nerazzurro lo ha annunciato in maniera ‘provocatoria’.

Si fa preso a dire ‘è fatta!’. La verità è che nelle ultime ore, il futuro di Hakan Calhanoglu ha monopolizzato l’attenzione degli esperti di calciomercato, che ormai danno per fatto l’affare che porterà il calciatore turco all’Inter. Un’operazione, a dirla tutta, decisamente a sorpresa, visto che il rinnovo con il Milan sembrava potesse arrivare soprattutto dopo la fine dell’avventura europea della Turchia. Il tutto, però, ha preso una piega sensibilmente diversa. L’ipotesi Inter, evidentemente, ha stuzzicato il numero 10 turco che ha deciso, dunque, di rimanere a Milano e di cambiare sostanzialmente la sponda della città.

Una scelta che in queste ore ha fatto imbestialire i tifosi del Milan, che probabilmente non prenderanno di buon occhio proprio l’ultimo post dell’Inter sui social. Quello che sembra un vero e proprio annuncio.

Calhanoglu all’Inter, il post che ufficializza tutto

Insomma, quella di Calhanoglu all’Inter è un’avventura che ormai ha solo da attendere il comunicato ufficiale, che ad ora sembra davvero una formalità. Una sorta di ufficialità, a dirla tutta, l’Inter l’ha già data proprio attraverso un messaggio su Twitter. Un ponte sui navigli, che mostra proprio quello che sarà il percorso che farà il giocatore turco, da una parte all’altra di Milano.

Un modo per annunciare l’arrivo del giocatore, in maniera goliardica e che magari non piacerà nemmeno cosi tanti ai tifosi del Milan, già inviperiti da tutta la situazione. Anche lo stesso calciatore, nel frattempo, ha salutato la sua ormai ex squadra con un video pubblicato su Instagram, dove ha anche ringraziato il Milan.

In questi minuti il giocatore ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter (aspetto annunciato da lui stesso nelle scorse ore). Nei prossimi minuti, insomma, si attende il comunicato che sancisca in maniera formale ed ulteriormente ufficiale l’approdo di Calhanoglu alla corte di Simone Inzaghi.

AGGIORNAMENTO 18.49

Come già preventivato, è arrivato anche il tweet dell’Inter che ha annunciato in via definitiva ed ufficiale l’approdo di Hakan Calhanoglu in casa nerazzurra. Il giocatore turco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.