Lukaku scioglie i dubbi sul futuro: annuncio sui social

Lukaku via dall’Inter? La risposta è ‘no’. Almeno per il momento. Il bomber spegne i rumors attorno al suo cartellino: “Qui sono felice”.

Il futuro di Romelu Lukaku non è in discussione. L’attaccante dell’Inter, dopo l’addio di Antonio Conte, risultava essere l’ultimo dei calciatori sacrificabili. La società di Steven Zhang ha bisogno di liquidità per rimpolpare le casse del club in vista della prossima stagione e per onorare gli impegni. In ogni caso, però, pare essere Achraf Hakimi il calciatore che saluterà Milano. Sul laterale marocchino, infatti, c’è con prepotenza il Paris Saint-Germain, sempre più vicino alla chiusura dell’affare.

Calciomercato Inter, Lukaku non parte

Con un tweet pubblicato sul proprio profilo ‘Twitter’, Romelu Lukaku ha spento ogni rumors di calciomercato attorno al suo cartellino. Su di lui, infatti, dopo la vittoria dello scudetto, i top club d’Europa sembravano aver acceso i riflettori.

Il centravanti nerazzurro ha chiesto ai propri followers delle domande sul noto social network. “Sono felice all’Inter” risponde Lukaku a chi gli ha apertamente chiesto della voglia di trasferirsi sulla sponda blu di Manchester. Niente da fare, dunque, per il Manchester City di Pep Guardiola e per tutte le altre pretendenti. Big Rom è e resterà patrimonio dell’Inter.