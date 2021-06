Inter-Barcellona, asse incandescente: il poker da tenere d’occhio

Potrebbe diventare incandescente la tratta che da Milano, sponda Inter, porta a Barcellona: il poker di nomi da tenere d’occhio

Inter Barcellona, asse incandescente in ottica mercato. Tra i nerazzurri e i blaugrana potrebbero esserci affari in vista nelle prossime settimane. Non è certo una novità l’interesse del club catalano per Lautaro Martinez. Dopo aver chiuso per Aguero e Depay e con Messi vicino al rinnovo, il Toro non rappresenta più una priorità, salvo importanti uscite (da Griezmann e Dembele). L’attaccante argentino resta comunque un calciatore che piace a Laporta, così come Jordi Alba è un nome che interessa all’Inter. Marotta deve garantire Simone Inzaghi un esterno sinistro di grande qualità ed esperienza, due caratteristiche possedute dal terzino spagnolo che non fa parte degli incedibili del Barça.

Inter-Barcellona, tre nomi per Jordi Alba: i dettagli

I dirigenti interisti stanno per chiudere la cessione di Hakimi ed è probabile che dovranno fare ancora cassa con altri addii. Ecco perché l’eventuale affare Jordi Alba non potrà che essere impostato sulla base di uno scambio. Ma quali nerazzurri, oltre a Lautaro Martinez, possono interessare al Barcellona?

Secondo il ‘Mundo Deportivo’ ci sono altri due calciatori sul taccuino catalano. Il primo è Milan Skriniar che andrebbe a rinforzare un reparto arretrato che sta facendo i conti con il tempo che passa per il leader Pique. Altro nome è quello di Marcelo Brozovic, in scadenza nel 2022: Inzaghi vorrebbe ancora fare affidamento su di lui nella prossima stagione, ma un addio – soprattutto in caso di mancato rinnovo – non è da escludere. Valutazioni in corso con l’asse Inter-Barcellona che potrebbe accendersi nelle prossime settimane.