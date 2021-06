Dybala, svolta sul rinnovo: spinta decisiva dalla ‘panchina’

Per il rinnovo di Paulo Dybala sembra sia arrivata finalmente la svolta definitiva. Da Max Allegri la spinta per accelerare i tempi.

In casa Juventus tiene banco, cosi come negli ultimi mesi, il destino di Paulo Dybala. L’attaccante bianconero è ancora in scadenza di contratto, ed ormai da tempo per continuano le trattative legate proprio al prolungamento dell’accordo tra le parti. Eppure, notizie considerevole non sono ancora arrivate, lasciando cosi nell’incertezza anche i tifosi che vorrebbero capire effettivamente cosa ne sarà della gioia.

Qualcosa, però, sembra stia cambiando proprio in queste ore. Il cambio di allenatore in panchina, con l’arrivo di Massimiliano Allegri, ha ovviamente scombussolato anche gli scenari di quello che sarà il futuro della rosa bianconera, compresa la situazione di Dybala che a questo punto sembra vicina ad una svolta definitiva.

Rinnovo Dybala, ecco la svolta: la spinta è di Allegri

Cosi sembra che proprio dal neo allenatore della Vecchia Signora sia arrivata la spinta definitiva per lavorare sul rinnovo di Dybala. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe stato proprio Massimiliano Allegri a spingere con il club per accelerare verso il rinnovo.

I contatti, insomma, si sarebbero già intensificati con Cherubini pronto a stringere finalmente per tenere Dybala a Torino. Bisognerà trovare la quadra di una trattativa che dura da mesi e che vede lo stesso attaccante argentino in un limbo dal quale egli stesso, evidentemente, non vede l’ora di venire fuori.