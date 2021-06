L’ultimo gesto social di Ibrahimovic fa infuriare i tifosi del Milan

Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sé. Anche quando è in vacanza. Ma stavolta i tifosi del Milan non la prendono benissimo.

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, spesso posta sui social le sue imprese folli e spericolate. L’ultima in ordine cronologico risale a poche ore fa, quando su tutti i suoi canali social, lo svedese ha postato una breve clip delle sue vacanze estive. In queste ore, infatti, Zlatan sta trascorrendo le vacanze estive a bordo del suo yacht in compagni di amici e famiglia. Fermo ai box da diverso tempo a causa di un problema piuttosto impegnativo al ginocchio, Ibra è stato costretto anche a saltare la manifestazione sportiva Euro 2020 con la Svezia.

Ibrahimovic, il tuffo fa infuriare i tifosi

Nel tardo pomeriggio, sui propri profili ‘Instagram’ e ‘Twitter’, Zlatan Ibrahimovic ha postato un video che lo ritrae piuttosto divertito durante questi giorni di vacanze estive. Direttamente dal suo panfilo, dove è in compagnia di amici e parenti, Ibra si gode il meritato relax.

E se Ibra si diverte, i tifosi del Milan si infuriano sui social network. Zlatan, infatti, si è fatto riprendere mentre si tuffa dal punto più alto del suo yacht. Un gesto che per molti potrebbe sembrare innocuo, ma che non è passato inosservato dai supporters rossoneri. In tanti, infatti, ricordano l’infortunio che ha condizionato, senza dimenticare che, al momento, è alle prese con la fase riabilitativa post intervento in artroscopia al ginocchio sinistro.

