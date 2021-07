Calciomercato Inter, l’erede di Handanovic arriva gratis

Marotta sta pensando a Onana per la porta dell’Inter. L’obiettivo è ingaggiare il camerunese nel 2022, quando scadrà il contratto con l’Ajax

Viene dall’Olanda l’ultima tentazione di mercato in casa Inter. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, Marotta avrebbe puntato per la porta l’estremo difensore dell’Ajax André Onana.

Il portiere è attualmente squalificato per doping, ma ha di recente ottenuto dalla UEFA una riduzione della pena (dimostrando la buona fede nell’assunzione di un farmaco proibito) e dal prossimo novembre potrà tornare nuovamente in campo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, idea Onana per la porta: il camerunese arriverebbe a zero nel 2022

Il camerunese classe ’96 ha un accordo con i Lancieri valido fino al 30 giugno 2022: la sua intenzione sarebbe quella di rimanere al club di Amsterdam fino al termine del contratto per poi scegliere con comodo una nuova sistemazione lontano dai Paesi Bassi.

L’Inter valuta quindi Onana per il prossimo anno, quando tra l’altro andrà in scadenza il capitano Samir Handanovic.

LEGGI ANCHE>>> Bomba Inter: Kessié, c’è l’accordo. Due nerazzurri per il Milan

A favore dei nerazzurri potrebbe giocare un ruolo anche una vecchia conoscenza come Samuel Eto’o, dal momento che il portiere ha mosso i primi passi nel calcio in patria, nell’Academy del mitico numero 9 dei tempi del Triplete.