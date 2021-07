Milan, imprevedibilità e vizio del gol: scelto il nuovo trequartista

L’addio di Calhanoglu stravolgerà totalmente i piani di mercato del Milan, pronto a irrompere con forte decisione su un nuovo trequartista. Pioli ha già tracciato il nuovo identikit

Il calciomercato del Milan partirà dall’affondo reale e concreto su un nuovo trequartista, un centrocampista/attaccante capace di offendere con maggiore incisività in zona gol rispetto a Calhanoglu. Pioli ha già tracciato il profilo ideale e la sensazione è che i rossoneri potrebbero avanzare un’offerta reale e concreta su Ilicic, da sempre pupillo della società.

Ilicic pista calda, ma attenzione anche al possibile affondo su Zaccagni, centrocampista più difensivo rispetto a Ilicic, ma meno efficace in zona gol. Pioli potrebbe preferire la qualità offensivi dell’ex Palermo, facendo scivolare in secondo piano il possibile affondo sul fantasista del Verona.

Il nuovo trequartista del Milan avrà il vizio del gol: c’è anche il Papu Gomez

Non solo Ilicic e Zaccagni, il Milan continua a osservare molto attentamente anche il profilo de Papu Gomez, anche se difficilmente il giocatore argentino lascerà il Siviglia nel corso della prossima stagione. Più defilati i nomi di Ramsey e James Rodriguez, soprattutto a causa degli onerosi ingaggi. Il centrocampista della Juventus non rientrerebbe tra i preferito di Pioli.

Quasi impossibile arrivare a Mertens: l’attaccante del Napoli non lascerà gli azzurri in vista della prossima stagione. Questo ciò che trapela dalle ultime indiscrezioni. Il belga proseguirà la sua avventura in maglia Napoli alla corte di Spalletti. Per quel che riguardano le scelte del Milan, quindi, ballottaggio aperto tra Ilicic e Zaccagni, almeno fino a questo momento.