Inter, parla Marotta: la battuta ai cronisti sull’affare Hakimi

Marotta, AD dell’Inter, laconico sulla cessione Hakimi al Psg: “C’è ancora da lavorare”. Chiusura possibile nelle prossime ore

“C’è ancora da lavorare”: una frase, un sorriso. Come di consueto, con educazione e serenità: Beppe Marotta non cambia mai il suo atteggiamento, soprattutto di fronte ai giornalisti. Intercettato dai colleghi di nerazzurrisiamonoi.it, l’amministratore delegato dell’Inter si è lasciato andare a poche parole sull’affare Hakimi-Psg. Stando alle cronache, la chiusura dell’affare, però, sembra essere sempre più vicina con la possibilità per il club nerazzurro di mettere in cassa poco più di 65 milioni di euro, necessari a compensare le perdite maturate nella scorsa stagione. Si apre, poi, lo scenario legato a chi sostituirà l’esterno marocchino che ha contribuito in modo importante alla vittoria del titolo nerazzurro appena andato in archivio.

Hakimi al Psg: le possibili alternative per l’Inter