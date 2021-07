La strategia del Milan per strappare il talento di Serie A

Il Milan è al lavoro per trovare un giocatore di qualità per sostituire Calhanoglu e avrebbe messo nel mirino Damsgaard

Il Milan è al lavoro per rinforzare la trequarti con un giocatore di qualità e di prospettiva seguendo i canoni della società. Come riporta la Gazzetta dello Sport i rossoneri avrebbero messo nel mirino Mikkel Damsgaard, giovanissimo talento della Sampdoria e della Danimarca.

Dopo un buon campionato di Serie A il centrocampista offensivo si sta mettendo in mostra ad Euro 2020 con il tecnico, che dopo il caso Eriksen, sta concedendo sempre più spazio al giovane talento blucerchiato. Strapparlo alla squadra di Ferrero non sarà affatto facile.

Idea di scambio per il Milan

La valutazione di Damsgaard sta ricevendo un ulteriore crescita nelle ultime settimane con il giocatore, che secondo Ferrero, ha un prezzo che oscilla tra i 30 e i 50 milioni di euro. Per provare a contenere una cifra cosi alta Paolo Maldini lavora incessantemente e potrebbe aver trovato una soluzione.

Il Milan avrebbe trovato in Andrea Conti una possibile contropartita per abbassare, seppur lievemente, il prezzo del cartellino del giocatore, una soluzione che potrebbe risultare plausibile soprattutto nel caso Roberto D’Aversa (tecnico che lo ha avuto a Parma), attualmente in pole, diventi il nuovo tecnico della Sampdoria