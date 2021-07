“Dybala, Lukaku e Morata insieme”: l’ex Juventus si sbilancia

Impazza il mercato e l’ex Juventus si sbilancia con l’attacco dei sogni per i bianconeri: Dybala e Morata insieme a Romelu Lukaku

Ronaldo da cedere, Dybala da esaltare, magari in coppia con Lukaku. Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, disegna il suo attacco dei sogni e lo fa mettendo insieme la Joya con il numero 9 dell’Inter. Una coppia “perfetta’, ma anche impossibile da mettere insieme. Le parole di Mauro arrivano dopo quelle di Cherubini e Nedved sul futuro di Ronaldo e Dybala.

Per entrambi la linea della Juventus è la stessa: resteranno. Lo farà Ronaldo, sul quale si è sbilanciato anche Agnelli parlando di scelta di carattere tecnico e non commerciale. Per CR7 sembrano non esserci destinati possibili, soprattutto se Mbappe dovesse rinnovare con il Paris Saint-Germain. Discorso diverso per Dybala, considerato centrale da parte di Allegri.

Juventus, Dybala con Lukaku: l’attacco ideale di Mauro

La Joya dovrà riscattare lo scorso anno, stagione decisamente deludente: infortuni, pochi gol, sensazione di essere fuori dal progetto. L’addio di Pirlo e Paratici ha cambiato le carte in tavola ed ora la Juventus riparte proprio da lui. Dall’argentino che Mauro non considera il più forte attaccante della Serie A (“resta Lukaku”).

Proprio il belga che l’ex Juventus vede nel suo attacco dei sogni: “Mi rendo conto che non è possibile, ma il mio reparto ideale avrebbe Dybala, Lukaku e Morata. I primi due titolari e Morata come cambio: perfetti”. Lukaku al posto di Ronaldo nel reparto avanzato ideale dell’ex centrocampista. E dire che proprio il belga e Dybala nel 2019 andarono vicini a scambiarsi le maglie con l’argentino allo United e Lukaku a fare il viaggio opposto. Difficile ora rivederli insieme, anche se Mauro non ha dubbi: sarebbe l’attacco perfetto.