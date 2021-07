Alle ore 21:00 spazio all’ultimo quarto di finale di Euro 2020. Ucraina-Inghilterra vale un posto in semifinale degli Europei di calcio.

Dopo le vittoria di Spagna ed Italia che hanno superato il turno rispettivamente ai danni di Svizzera e Belgio, questa sera Ucraina-Inghilterra chiude il quadro dei quarti di finale di Euro 2020. Allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21:00, l’Ucraina di Shevchenko dovrà giocarsela con l’Inghilterra di Southgate. La Nazionale inglese, dopo aver eliminato la Germania agli ottavi di finale, spera di poter approdare in semifinale per poter giocare dinanzi ai propri tifosi. Semifinali e finale di Euro 2020, infatti, si terranno a Wembley, a Londra. Il vincitore di questa sera affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Danimarca, gara ancora in corso.

Ucraina-Inghilterra, le probabili formazioni

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Ct: Shevchenko.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, J. Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane. Ct: Southgate.

ARBITRO: Brych (Ger).

GUARDALINEE: Borsch e Lupp (Ger).

IV UOMO: Del Cerro Grande (Spa).

VAR: Fritz (Ger).

AVAR: Dingert e Gittelmann (Ger).