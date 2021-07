“Patetico e imbarazzante”: Shearer, durissimo attacco all’Italia

Shearer, ex centravanti dell’Inghilterra, è intervenuto su Belgio-Italia, criticando aspramente l’atteggiamento di Ciro Immobile.

Ciro Immobile sicuramente non ha offerto la migliore delle sue prestazioni in occasione di Belgio-Italia, valida per i quarti di finale di EURO 2020. Il centravanti della Lazio è stato poco incisivo nella manovra offensiva, lasciando sicuramente ai compagni di reparto e ai centrocampisti maggiore spazio per farsi notare e avere la propria serata di gloria. Sottotono è apparso, ma non per tutti i cali possono essere fisiologici.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Nazionale, dura critica di Shearer a Immobile dopo Belgio-Italia

L’ex centravanti dell‘Inghilterra, Alan Shearer, ha commentato in diretta la partita dell’Allianz di Monaco e ha criticato aspramente Immobile. L’episodio preso in considerazione è stato il comportamento sul gol di Barella. L’attaccante della Nazionale, infatti, è rimasto a terra, reclamando un fallo da rigore. Poi è scattato subito in piedi per esultare.

LEGGI ANCHE >>> Italia, le prime parole di Spinazzola dopo l’infortunio

“Non voglio nemmeno farmici una risata perché è stato patetico”, ha esordito Shearer. “Si può vedere come dia un’occhiata all’arbitro ancora prima di capire cosa sia successo. Patetico e imbarazzante, ecco cos’è”. Elogi però per la Nazionale: “Magnifica partita da un capo all’altro. Chiellini e Bonucci sono stati fantastici. Sono stati saldi nonostante tutto”.