Come riportato da Calciomercato.it, Pau Lopez avrebbe detto dì al Marsiglia. La Roma punta Rui Patricio per sostituirlo.

Ieri è stata la gioranta dell’arrivo di Mourinho a Roma. Il tecnico portoghese è stato accolto da tantissimi tifosi estasiati. L’ex allenatore del Chelsea ha poi rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali proprio della Roma: “Nuovi acquisti? Spero che la proprietà e Tiago Pinto mi facciano dei regali, perché ne sarei contento”.

L’ingaggio di Mourinho ha portato tantissimo entusiasmo nella sponda giallorossa del Tevere. Il tecnico e Tiago Pinto vogliono allestire una squadra competitiva sia in Italia che in Europa. Molti giocatori sono stati accostati al team capitolino, ma in casa romanista si lavora anche al mercato in uscita.

Pau Lopez ha accettato la proposta del Marsiglia

Secondo quanto raccolto dal portale ‘Calciomercato.it’, il portiere Pau Lopez si sarebbe convinto ad accettare l’offerta del Marsiglia. E’ da tempo che la Roma e il club francese hanno trovato l’accordo per la cessione dell’estremo difensore: prestito con diritto di riscatto per 14-15 milioni di euro.

Se Pau Lopez dovesse raggiungere un certo numero di presenze, il diritto di riscatto si trasformerà in obbligo. Dopo la cessione del portiere spagnolo, la squadra giallorossa cercherà di chiudere l’acquisto di Rui Patricio. L’era Mourinho alla Roma è appena iniziata e i tifosi romanisti non vogliono smettere di sognare.