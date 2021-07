Inter e Roma, l’annuncio ufficiale che spegne i sogni dei tifosi

L’Atalanta ha annunciato l’acquisto del portiere argentino Juan Musso, sbaragliando a sorpresa la concorrenza e beffando Inter e Roma

Dopo tre campionati di serie A il portiere argentino Juan Musso lascia l’Udinese. L’estremo difensore ha collezionato 104 presenze in maglia bianconera e dopo diversi rumors di mercato su Inter e Roma è stato annunciato ufficialmente dall’Atalanta. E’ il primo colpo di calciomercato del club orobico.

Per diversi mesi Musso è stato accostato all’Inter come principale erede di Samir Handanovic ma i problemi economici del club milanese hanno chiuso ad ogni operazione. Nelle ultime settimane anche la Roma di Mourinho seguiva il calciatore ma alla fine è stata l’Atalanta la squadra più lesta a chiudere l’operazione.

Attraverso i propri canali social l’Atalanta ha annunciato l’acquisto dell’estremo difensore sudamericano che rileverà il posto da titolare di Pierluigi Gollini, portiere dato nelle ultime settimane in uscita. La società di Percassi ha chiuso questo affare per una cifra notevole di circa 20 milioni di euro.

Nell’ultima stagione Musso è stato uno dei protagonisti della salvezza dell’Udinese, arrivata senza particolari patemi. In attesa che Rodrigo De Paul venga ufficialmente salutato (la cessione all’Atletico Madrid è ad un passo) arriva il primo importante addio in casa friulana. Ecco il tweet dell’Atalanta:

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐉𝐔𝐀𝐍 🔵

Juan #Musso è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 😍

Bienvenido, Juan!! 👋🇦🇷@musso_juan is a new #Atalanta player! 🧤

Welcome, Juan!! 🤩#BenvenutoJuan #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/zhiJe5mxH2

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 2, 2021