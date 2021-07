Balotelli punta i Mondiali: il presidente della nuova squadra spiazza tutti

Mario Balotelli è pronto al trasferimento in Turchia. L’attaccante italiano si accaserà all’Adana Demirspor, club di massima divisione turca.

Mario Balotelli è pronto a ripartire. Dopo l’avventura in Serie B al Monza, SuperMario potrebbe già aver trovato una nuova sistemazione. Il futuro in Turchia sembra essere, infatti, sempre più vicino. A svelarlo è il presidente dell‘Adana Demirspor, Murat Sancak. Il numero uno del club è intervenuto ai microfoni del portale ‘A Spor’, ha rivelato l’interesse per l’attaccante italiano classe 1990.

Balotelli vola in Turchia

Ecco quanto dichiarato dal numero uno del club di massima divisione turca: “La trattativa con Mario è all’85%. E’ stato lui a contattarci. L’ha fatto tramite il nostro capitano (Inler, ndr) e ci ha detto di voler venire a giocare qui. Arriverà in Turchia la prossima settimana”.

Poi prosegue: “Balotelli vuole venire a giocare qui per andare ai Mondiali in Qatar. A pagare metà del suo ingaggio sarà lo sponsor. In molti dicono che sia pazzo, ma nessuno deve preoccuparsi. Noi siamo di Adana, lo sapremo gestire al meglio”.