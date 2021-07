L’azzurro si candida per il Pallone d’Oro: messaggio di Messi

Messi ha trascinato la nazionale in semifinale di Coppa America: un gol e due assist, messaggio per il Pallone d’Oro ma un italiano si candida

Lionel Messi non demorde: il sei volte Pallone d’Oro non sembra voler rinunciare facilmente a questo titolo e si candida nuovamente per l’edizione 2021 di questo premio. La stella del Barcellona ha trascinato nella notte l’Argentina in semifinale di Coppa America, grazie ad una prestazione sontuosa, condita di un gol e due assist.

La Nazionale albiceleste ha battuto 3-0 l’Ecuador ed a segno sono andati anche gli ‘italiani’ De Paul e Lautaro Martinez, Messi ha chiuso i giochi con una magistrale punizione. In caso di vittoria del trofeo Leo torna seriamente un candidato per la vittoria del Pallone d’Oro. Tanti i giocatori in lizza, dai parigini Mbappe e Neymar fino all’italiano Jorginho.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lionel Messi sfida Neymar e Jorginho

Quest’anno per la vittoria finale del Pallone d’Oro saranno fondamentali le competizioni nazionali, Europei e Coppa America. Da questo punto di vista i francesi Kante e Mbappè fanno un passo indietro mentre, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sono quattro i giocatori ad entrare in corsa per questo titolo.

LEGGI ANCHE >>> Messi a parametro zero in nazionale: grosso rischio per il Barcellona

Messi sfida Harry Kane, Neymar e l’azzurro Jorginho. Questi quattro giocatori si stanno giocando la vittoria finale nelle rispettive competizioni ed il centrocampista del Chelsea, in caso di vittoria dell’Europeo dell’Italia, grazie anche alla vittoria della Champions League, diventa un serio candidato per la vittoria finale del Pallone d’Oro.