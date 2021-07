Milan, arriva la delusione: il terzino sognato si accasa in Premier League

Junior Firpo si trasferisce al Leeds. Battuta la concorrenza di molti club, tra cui il Milan che si era fatto avanti nei giorni scorsi.

Niente da fare per il Milan. Junior Firpo, da oggi, è un nuovo giocatore del Leeds United. Ad annunciarlo è stato il club, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social. Le cifre dell’accordo trovato nelle scorse ore con il Barcellona non sono state divulgate tuttavia si parla di 15 milioni di euro a cui poi si aggiungerà il 20% dell’eventuale futura rivendita. “Dopo un periodo di quarantena e il completamento delle visite mediche – si legge nella nota – il terzino ha firmato un contratto di quattro anni a Elland Road, fino all’estate del 2025”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Junior Firpo sceglie il Leeds: delusione Milan

Per il 24enne è pronta la maglia numero 3. “Nelle ultime due stagioni ha giocato 41 volte con il Barcellona, ​​aiutandolo a vincere la Copa Del Rey”. Per averlo, il Leeds ha dovuto “battere la concorrenza di molti club” tra cui il Milan, che ai blaugrana aveva proposto uno scambio alla pari offrendo Alessio Romangoli. Una soluzione evidentemente non gradita, visto che i contatti non hanno avuto un seguito.

LEGGI ANCHE >>> Il numero 10 del Milan può essere davvero l’ex Inter

Soddisfatto Junior Firpo, reduce da una stagione in chiaroscuro avara di soddisfazioni personali. Ora lo aspetta una nuova avventura alla corte di Marcelo Bielsa. “Sono davvero felice, volevo venire qui” ha detto ai microfoni della tv ufficiale del Leeds. “Ho sempre voluto giocare in Premier League ed è emozionante essere in questo club storico. Sono felice ed entusiasta. La gente mi dice che Elland Road è incredibile. Ogni volta che gioco darò il 100%”.