“Personaggio ignobile”: Sarri fa scoppiare la polemica

Maurizio Sarri fa discutere dopo le sue parole sulla Juventus: i tifosi si scagliano pesantemente contro di lui

Maurizio Sarri è tornato a parlare e le sue dichiarazioni fanno rumore. Il tecnico della Lazio, ex Napoli e Juventus, si è soffermato anche sulla sua esperienza in bianconero e le parole non sono state accolte con gioia nell’ambiente juventino. Dalla mancata festa scudetto alla gestione di Cristiano Ronaldo, non sono mancate le frecciate alla Juventus. L’hashtag Sarri è topic trend su Twitter e il motivo è nelle tante critiche che l’allenatore toscano ha ricevuto dopo la sua intervista. Critiche anche molto pesanti da parte dei tifosi juventini con i quali il feeling non è mai scattato.

Sarri nel mirino: l’ambiente Juventus si ribella

Critiche feroci per l’ex allenatore della Juventus giudicato da qualcuno “un personaggio ignobile”, una “macchia” per chi lo ha voluto in bianconero (Paratici). Le polemiche non mancano per le sue dichiarazioni come chi mostra la festa dopo lo scudetto negli spogliatoi, per smentire le parole dell’allenatore.

Altri tifosi giudicano anche il suo operato e sentenziano: “Non è da grande squadra”. Polemiche anche per le dichiarazioni su Ronaldo e per quel suo “non sono un gestore, ma un allenatore”. Insomma, dopo un lungo silenzio Sarri è tornato a parlare e le sue dichiarazioni non sono passate sotto silenzio.

Ecco una raccolta di tweet critici su Sarri e il suo rapporto con la Juventus:

L'avere affidato la panchina a un personaggio ignobile come Maurizio #Sarri rimarrà per sempre la macchia più grande sull'operato del nuovo dirigente del Tottenham. — Alessio Epifani (@EpyAle) July 5, 2021

Con i soldi in tasca,vittima di tutto (da"non mi seguono"a"festa scudetto no, 4°posto si"ma dove avrebbero fatto la festa con Pirlo?!?),consapevole di non essere da grande squadra se si è divertito più quando non ha vinto(Napoli) che quando ha vinto (Juve – Chelsea). #Sarri — Francesco Ceccotti (@francescoceccot) July 6, 2021

Non ho visto l'intervista a #Sarri perché non mi interessava. Dico solo che vederlo sulla nostra panchina è stata la cosa più difficile da sopportare da quando tifo #Juventus. Scelta sbagliatissima. — Gianpaolo (@Gianpaolo_5) July 5, 2021

Il problema non è mai stato #Sarri, ma chi lo ha preso e chi ancor oggi lo rimpiange — Matteo Caronni (@MCaronni) July 5, 2021