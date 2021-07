Italia, il presidente a sorpresa sull’azzurro: “L’ho visto meno felice”

Il portiere dell’Italia Salvatore Sirigu potrebbe cambiare squadra il prossimo anno. Le parole del patron Urbano Cairo sono sibilline

L’esperienza di Salvatore Sirigu al Torino sembra ormai vicina a chiudersi e dopo l’Europeo il giocatore, insieme ad al suo entourage, e la società potrebbero vedersi per decidere del proprio futuro.

Nel corso della conferenza stampa del neo tecnico Ivan Juric, il presidente del club granata Urbano Cairo è sembrato abbastanza deciso ed ha utilizzato affermazioni forti che riguardando l’attuale secondo portiere della Nazionale di Roberto Mancini.

Italia e le ultime sul portiere

L’ultima stagione è stata molto complicata per il portiere e per la squadra granata, arrivata nelle ultime giornate ad un passo dalla clamorosa retrocessione in Serie B. Parlando del futuro di Sirigu Cairo ha dichiarato:

“Per ora è ancora con noi. Nell’ultima stagione l’ho visto meno felice di essere qui. Aveva magari un’ambizione diversa, può essere giusto accontentarlo e dargli la possibilità di ciò che ritiene il meglio. Ha 34 anni, ma i portieri vanno avanti tanto: può avere voglie diverse. Ho sempre avuto un rapporto splendido, lo stimo ed è un ragazzo eccezionale, ma è importante la motivazione.