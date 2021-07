Italia-Inghilterra, Mancini svela: “É così che vinceremo”

Manca sempre meno ad Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020. Roberto Mancini, al sito ufficiale della UEFA, svela il segreto per il successo.

Roberto Mancini e la Nazionale italiana dovranno affrontare l’Inghilterra nell’atto finale di Euro 2020. Il CT dell’Italia, intervistato da ‘Uefa.com’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’ultimo match degli Europei di calcio. Ecco quanto dichiarato: “Siamo felicissimi. Devo ringraziare i miei giocatori, ma non abbiamo ancora vinto. Sarà un successo solo se vinceremo domenica a Wembey. Alla fine è vincere che conta”. Poi prosegue: “La mia Sampdoria? Era una squadra particolare, un po’ questa Italia gli somiglia. Il mio abbraccio con Vialli nel match contro l’Austria? Era una gara difficilissima, è stato un abbraccio liberatorio il nostro. E’ sembrato come tornare indietro di trenta anni”.

Mancini al sito della Uefa

“Gli inglesi, domenica, avranno un gran tifo a favore. Considerando che venivamo da un anno e mezzo senza tifosi sugli spalti, Europeo a parte, va bene così”.

Chiosa finale sugli ingredienti per il successo: “Come si vince la finale? Bisognerà giocare con la giusta pressione. Dobbiamo divertirci. La finale è un grande traguardo, ma non basta”.