Inter, Inzaghi guarda al passato: nel mirino due suoi ex giocatori

L’Inter è al lavoro per accontentare le richieste di Simone Inzaghi ed il neo tecnico nerazzurro è tentato da due suoi ex calciatori

Dopo la cessione di Achraf Hakimi il calciomercato dell’Inter non dovrebbe prevedere altre cessioni illustri ma allo stesso tempo in entrata non ci saranno gran colpi. Beppe Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra sono al lavoro per formare una squadra competitiva senza acquisti che richiedono un esborso oneroso.

Simone Inzaghi accetta il nuovo mantra societario ed allo stesso tempo gradirebbe volentieri giocatori che ha allenato nel corso della sua esperienza come tecnico della Lazio. Dal club biancoceleste potrebbe arrivare Manuel Lazzari, calciatore perfetto per gli schemi di Inzaghi e sostituto ideale di Hakimi.

Inter, un jolly in attacco per Inzaghi

L’Inter è alla ricerca di un esterno che sostituisca Hakimi, ma la pista Lazzari resta comunque complicata visto i rapporti non idilliaci con Lotito con il patron biancoceleste sicuramente non disposto a fare sconti.

Per l’attacco il club nerazzurro valuta soluzioni low cost che possano dare un ricambio adeguato alla coppia d’attacco composta da Lautaro e Lukaku. Il nome nuovo è quello di Keita Balde, giocatore che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per una cifra di circa 7-8 milioni di euro.