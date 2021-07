Alle ore 21:00 l’atto conclusivo di Euro 2020. Italia-Inghilterra si giocano il trofeo degli Europei di calcio questa sera a Wembley.

Alle ore 21:00 allo stadio Wembley, a Londra, fischio di inizio di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini e gli inglesi di Gareth Southgate si giocano la vittoria finale degli Europei di calcio. Dopo aver eliminato in semifinale, rispettivamente, Spagna e Danimarca, le squadre lotteranno fino alla fine alla caccia del trofeo. Gli azzurri conteranno su circa 7mila tifosi allo stadio; gli inglesi, invece, avranno la spinta di ben 58mila supporters a Wembley. Nove anni dopo la debacle contro la Spagna in Ucraina ma soprattutto quattro anni dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018, l’Italia torna a giocare una finale. Squadra che vince non si cambia: è questo il motto del CT Mancini che dovrebbe confermare in blocco la squadra vista contro la Spagna di Luis Enrique.

Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali