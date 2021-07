Italia, sarà una battaglia: arriva il dato ufficiale Uefa

Tra poche ore si disputerà Italia-Inghilterra, finale che vedrà gli inglesi giocare in casa a Wembley alla ricerca del loro primo Europeo

C’è grande attesa per la finale di Euro 2020 che si disputerà tra poche ore a Wembley e che vedrà protagoniste Inghilterra ed Italia. Gli azzurri vogliono tornare al successo dopo due finali perse e l’unico trionfo raggiunto nel lontano 1966. Dall’altra parte l’Inghilterra vive la sua prima finale in questa competizione e l’aria oltremanica è davvero frizzante.

I supporter inglesi sono eccitati per questo match e stasera si prevede il tutto esaurito nella capitale inglese con i tifosi che sperano di poter esultare sulle note del brano It’s Coming Home, vero e proprio inno in questo Europeo per la Nazionale inglese.

Italia, è dominio inglese sui biglietti

Ci sarà una stramaggioranza di supporter inglesi allo stadio questa sera con milioni di tifosi anche fuori allo stadio nella speranza di poter festeggiare tutti insieme. Situazione ben differente rispetto agli italiani.

Su una capienza totale di 67500 posti saranno solo 6619 i posti riservati ai tifosi italiani con tutti gli altri biglietti venduti ai tifosi della Nazionale dei Tre Leoni. Ecco il dato postato anche dall’Uefa.

Altro che campo neutro, dunque: gli azzurri di Mancini dovranno lottare con l’intero stadio contro. Il ct, in conferenza stampa, ha affermato che durante la gara avranno altro a cui pensare, e che spera di sentire i nostri tifosi solo al fischio finale. Finora, ha sempre avuto ragione lui…