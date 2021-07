Italia-Inghilterra, la parolaccia di Jorginho a Sterling in mondovisione

Dopo diversi scontri, Jorginho risponde con una parolaccia a Sterling, durante la finale di EURO 2020, Italia-Inghilterra a Wembley.

Avvincente e interessante, fin dai minuti iniziali. Alla finale di EURO 2020, Italia-Inghilterra, non bastano 90′ per mettere fine allo spettacolo. Le squadre hanno molto da dire e dopo 96′ totali vanno ai supplementari. Il clima si surriscalda anche tra i giocatori, perché tensione e stanchezza si fanno sentire, nonché frenesia. Nonostante sia a livello di falli che di scontri sia stato un match pressoché corretto, arriva il momento dello ‘sfogo’.

EURO 2020, Italia-Inghilterra: Jorginho si sfoga contro Sterling

All’inizio del primo tempo supplementare, durante uno scontro di gioco con Sterling, Jorginho gli si avvicina e gli grida in inglese: “Vaff****lo”. Evidentemente la reazione del centrocampista dell’Italia è così verbalmente veemente perché l’atteggiamento di Streling durante tutto il match ha portato alla reazione per sfinimento. Diversi falli, oltre ai soliti “tuffi” per ricavare punizioni e Jorginho, dopo un corpo a corpo, reagisce.

Nel frattempo, dagli spalti continuano a gran voce i cori da parte delle due tifoserie, che sono le uniche a non subire la stanchezza per la lunghezza della sfida. Entusiasmo alle stelle, come quello di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, al momento della rete di Bonucci, che ha portato il match nei 90′ sull’1-1.