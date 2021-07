Infortunio Lozano, dopo lo shock arrivano gli aggiornamenti dal Messico

Si è pensato al peggio dopo il brutto infortunio rimediato da Lozano nella partita di Golden Cup tra Messico e Trinidad & Tobago.

Il mondo del calcio ha vissuto momenti di grande paura dopo la diffusione delle immagini che hanno mostrato il duro colpo ricevuto da Hirving Lozano. Sbilanciato, infatti, l’attaccante messicano è caduto in area di rigore e si è accidentalmente scontrato con il ginocchio del portiere Phillip. Il colpo è stato così forte da costringerlo a lasciare il campo in barella, solo dopo aver ripreso i sensi, e a trasferirsi in ospedale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Un sospiro di sollievo per Lozano

I tifosi del Messico e quelli del Napoli possono sentirsi però sollevati. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti, infatti, l’operazione non ha avuto nessuna complicazione e, nell’area dell’occhio sinistro, non è stata riportata nessuna frattura.

LEGGI ANCHE >>> Lozano fa tremare il Napoli: infortunio shock con il Messico

Lozano resterà ancora in ospedale sotto osservazione ma i medici sono tranquilli. L’occhio non corre nessun tipo di pericolo, come era invece stato ipotizzato nelle ore precedenti. Anche il vice allenatore del Messico, Jorge Theiler, ha voluto tranquillizzare i tifosi e l’intero mondo del calcio: “Siamo rimasti sgomenti per il colpo, abbiamo vissuto attimi di disperazione, ci siamo preoccupati tanto. Ora siamo tutti più tranquilli, sappiamo che sta bene“.