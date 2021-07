Lozano fa tremare il Napoli: infortunio shock con il Messico

Attimi di paura durante Messico-Trinidad e Tobago: Lozano perde i sensi dopo uno scontro con il portiere avversario.

Brutto incidente per Hirving Lozano ieri sera, durante Messico–Trinidad e Tobago. Intorno al decimo minuto del primo tempo, l’attaccante è infatti andato a sbattere in maniera violenta contro il portiere Marvin Phillip: un impatto che gli ha fatto subito perdere i sensi. L’arbitro, lontano dall’area di rigore, inizialmente non ha fischiato nulla salvo poi autorizzare l’ingresso dei sanitari dopo essersi reso conto della gravità della situazione.

Reporte al momento.

Hirving Lozano está estable, consciente y le harán los estudios correspondientes.#FuerzaChucky — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 11, 2021

Lozano sviene in campo: le sue condizioni

Lozano, rimasto immobile in seguito allo scontro, è stato quindi soccorso e trasportato all’ospedale dove ha ricevuto tutte le cure del caso. A fornire un aggiornamento sulle sue condizioni, rassicurando così i tifosi, è stata la Federazione messicana attraverso un tweet. “È stabile, cosciente e nelle prossime ore svolgerà tutti gli esami di rito”.

Della vicenda, al termine della partita conclusa 0 a 0, ha parlato anche il vice allenatore della Nazionale Jorge Theller. “Abbiamo vissuto momenti di sconforto, siamo rimasti sgomenti per il colpo. Abbiamo pensato – ha affermato – che potesse influire sulla sua salute e ci siamo preoccupati ma ora siamo più tranquilli sapendo che Lozano sta bene. Che si rimetta, che stia bene, questa è la cosa fondamentale. Non pensiamo al calciatore, ma alla persona”. Primo punto per il Messico nella fase a gironi della Concacaf Gold Cup. “L’infortunio di Chucky ha condizionato l’atteggiamento dei giocatori. Abbiamo creato molte occasioni, c’eravamo solo noi in campo ma il pallone non voleva entrare”.