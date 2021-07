Calciomercato, il ‘Papu’ Gomez di nuovo in Serie A: un club ci pensa

La Fiorentina potrebbe fare un tentativo per riportare in Italia il Papu Gomez. Si tratta di un profilo che piace particolarmente anche al tecnico Vincenzo Italiano.

Il neo-allenatore della Fiorentina è Vincenzo Italiano, il quale ha preso il posto che per qualche settimana è stato di Rino Gattuso. Il repentino strappo con l’ex allenatore del Napoli ha portato la società viola a rivedere i primi piani che si stavano realizzando sul fronte del calciomercato, che al momento vede soltanto l’acquisto di Nico Gonzalez.

Fiorentina, Italiano fa la lista: c’è anche il Papu Gomez

Italiano ha un’identità di gioco ben precisa, per cui Pradé è alla ricerca di calciatori che soddisfino le caratteristiche del tecnico affinché la squadra si esprima al meglio. A centrocampo si ricerca il mix tra quantità e qualità per cui spunta innanzitutto il profilo di Tommaso Pobega, 21ennne triestino di proprietà del Milan sul quale è già a lavoro l’Atalanta. Si profila, infatti, la possibilità di uno scambio con Ilicic. L’ultima parola sarà però quella di Pioli.

Stuzzica allora la fantasia il Papu Gomez. Come riferisce ‘La Repubblica’, l’ex Atalanta attualmente al Siviglia pare avere nostalgia della Serie A e dell’Italia, ma il ds Monchi considera l’argentino incedibile per gli spagnoli. Difficile quindi sedersi a trattare, anche perché al momento non si parla nemmeno di cifre ma solo di effusioni tra il club e il calciatore. Ultimo nome in lista è poi quello di Riccardo Saponara, per il quale Italiano stravede e potrebbe rilanciarsi proprio in maglia viola.