Italia, il curioso regalo di Jorginho a Gigio Donnarumma

L’Italia si è aggiudicata l’Europeo col successo sull’Inghilterra determinata dal rigore parato da Donnarumma, a lui “il regalo” di Jorginho

Sarebbe potuto consacrarsi come eroe dell’Italia nella vittoria dell’Europeo e invece Jorginho ha sbagliato il possibile decisivo rigore contro l’Inghilterra. Il centrocampista del Chelsea, generalmente un cecchino dagli undici metri, si è lasciato ipnotizzare da Pickford. Il suo errore tuttavia è risultato indolore perché Gigio Donnarumma si è incaricato di disinnescare il successivo tentativo del giovanissimo Bukayo Saka. Il portiere, in queste ore diventato ufficialmente un calciatore del Paris Saint Germain, ha guadagnato così la copertina della vittoria della squadra di Roberto Mancini a distanza di 53 anni dall’unica e ultima volta in un campionato Europeo.

In un’intervista concessa ai media brasiliani, il centrocampista ha spiegato il motivo del suo errore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, generosità e humor del “professore” Jorginho: “Mi ha salvato quel fenomeno di Donnarumma”

L’ex Napoli e Hellas Verona è stato autore di un ottimo Europeo. Il suo contributo è risultato determinante nella zona nevralgica del terreno di gioco, specie in considerazione del fatto che gli uomini di Mancini – in rottura con quanto spesso accaduto nella storia della Nazionale – hanno optato per non disdegnare il palleggio. L’Italia si è così anche distinta per il gioco. Riducendo quasi a una casualità la vittoria ai calci di rigore contro l’Inghilterra, in una partita in cui Giorgio Chiellini e compagni sono sembrati in difficoltà soltanto nella prima frazione ma diventando protagonisti della contesa nella seconda parte dei tempi regolamentare e durante i due supplementari.

Nell’intervista a ‘Sport Tv’, Jorginho ha scherzato sul suo errore: “Era tutto organizzato, sapevo che Donnarumma avrebbe parato il rigore successivo” Il calciatore ha poi continuato: “A volte anche quando si dà tutto non è sufficiente. Quando ho sbagliato il rigore mi è crollato il mondo addosso, mi sarebbe piaciuto regalare la vittoria all’Italia. Per fortuna però in porta con noi c’è un fenomeno e ci ha salvati”.

LEGGI ANCHE >>> Bonucci non ci sta: “Sbagliato prendersela coi giocatori”

Jorginho era stato al solito impeccabile in occasione della semifinale contro la Spagna. In quella circostanza, in occasione dell’ultimo rigore, il centrocampista era riuscito a spiazzare Unai Simon consentendo all’Italia di raggiungere la gara contro i padroni di casa.