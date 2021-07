Il Milan ha risposto sui social al messaggio di Donnarumma

Dopo l’addio arrivato tramite social da parte di Donnarumma al Milan, il club risponde augurandogli il meglio.

Nella serata di ieri, 13 luglio, è arrivato il messaggio di addio al Milan, firmato Gianluigi Donnarumma. Tramite un post ha voluto salutare con parole d’affetto il club che l’ha fatto crescere e che gli ha permesso di esordire nel calcio dei grandi campioni.

Il messaggio del portiere, pubblicato tramite il proprio profilo Instagram, è arrivato alla vigilia della firma che lo porterà al PSG: “Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai. Ora è arrivato il momento di salutarci, una scelta che non è stata semplice. A volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi“.

La risposta del Milan.

È proprio commentando il post in questione che il Milan ha voluto rispondere alle parole dedicate da Donnarumma. Tramite il profilo Instagram ufficiale, il club ha così risposto: “Caro Gigio, grazie per quello che ci hai dato in tutti questi anni rossoneri, ti auguriamo il meglio per la tua carriera. Con affetto”.

Dunque, da un lato l’augurio con il cuore di tutti i successi possibili e dall’altro l’augurio di una carriera luminosa. Donnarumma ha rotto il silenzio e il club rossonero ha prontamente risposto, nel segno di un lungo percorso di otto anni vissuto insieme. Un percorso tracciato con orgoglio, che ha portato delusioni ma anche tante gioie e soddisfazioni.