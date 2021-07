“L’Italia doveva perdere 4 o 5 a zero”, Cassano trova il neo dell’Europeo

Cassano, ospite della ‘Bobo Tv’, ha analizzato il percorso compiuto dall’Italia individuando un neo: “Con la Spagna dovevamo perdere”.

Un cammino da sogno. I momenti complicati, quando la qualità degli avversari si è alzata, non sono mancati tuttavia il gruppo è sempre rimasto compatto e unito. Alla vigilia erano altre le nazioni che i bookmaker davano come favorite come ad esempio il Belgio, la Francia e la Germania. Avversari che, durante il torneo, sono poi progressivamente crollati. L’Italia, risultati alla mano, è riuscita invece ad imporsi laureandosi miglior squadra dell’Europeo. Un titolo meritato secondo Antonio Cassano, il quale ha voluto comunque individuare un neo nel trionfo azzurro.

Cassano applaude l’Italia ma trova il neo nella vittoria: “Dovevamo perdere 4 a 0”

L’ex attaccante, infatti, ospite della ‘Bobo Tv’ ha analizzato il percorso compiuto dalla Nazionale. “Le prime tre gare sono state perfette, con l’Austria abbiamo sofferto e siamo passati ai supplementari. Il Belgio ha avuto tantissime occasioni per far gol mentre con la Spagna scrissi ad Adani che dovevamo perdere 4-5 a zero, e stavamo vincendo 1-0″. Ed è qui, in particolare, che si concentra il suo pensiero. “La Spagna – ha detto Cassano – meritava più dell’Italia e dobbiamo ammetterlo. Pedri, che non sarà Iniesta perché giocatori come lui non ne nasceranno più, ha fatto cose allucinanti. Siamo stati fortunati e Donnarumma ha fatto i miracoli. Con l’Inghilterra, dopo l’inizio, ci siamo assestati ed abbiamo dominato la gara, come accaduto in sei gare su sette. Pickford ha fatto 2-3 belle parate. Siamo stati la migliore squadra del torneo, quindi è un titolo meritato”.

Per Cassano molti dei meriti sono da attribuire al Ct Roberto Mancini. “Bisogna dar merito all’allenatore che fin da subito ha detto ‘andiamo a vincere questo Europeo’. Ha avuto un coraggio impressionante, buttando dentro chi se lo meritava. Anche i giocatori – sono le sue parole – hanno fatto un lavoro eccezionale, chapeau a tutti, ma siamo qua per fare delle analisi e dobbiamo dire che dagli ottavi di finale in poi dagli attaccanti sono arrivati zero gol. È un dato di fatto”.