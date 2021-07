Juventus, Dybala e il doppio incontro per chiudere l’affare

La Juventus riparte da Dybala. In programma nei prossimi giorni due incontri per chiudere la questione rinnovo.

Proseguirà il matrimonio tra Paulo Dybala e la Juventus. Il club bianconero vuole infatti blindarlo e costruire intorno a lui il nuovo progetto tecnico teso al rilancio della squadra. L’argentino, dal canto suo, è pronto a ricominciare mettendosi alle spalle le difficoltà vissute la scorsa stagione sotto la gestione di Andrea Pirlo (solo 4 gol e 3 assist nelle 22 partite giocate in campionato). I tifosi sono dalla sua parte, come testimoniato dai tanti cori ricevuti ieri in occasione del raduno bianconero. Ora servirà mettersi intorno ad un tavolo e riuscire a trovare un’intesa.

La Juventus riparte da Dybala: in programma due incontri

A dir la verità, sono due le riunioni in programma nei prossimi giorni. Il primo con Massimiliano Allegri, che ritiene Dybala un patrimonio di assoluto valore per la Juventus da valorizzare al massimo. Resta da capire che ruolo ha in mente l’allenatore per l’attaccante ma di certo sarà di primo piano. Durante il secondo, invece, l’entourage del giocatore e la dirigenza torneranno a discutere dell’ormai nota questione del rinnovo di contratto (in scadenza nel 2022).

A parlare dell’argomento, di recente, era stato il vice presidente Pavel Nedved. “È un giocatore che, come sappiamo, ha un ultimo anno di contratto. Cherubini è sempre in contatto con lui e col suo procuratore. Parleremo ripartendo da dove eravamo rimasti”.