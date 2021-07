Calciomercato, Lotito furioso: “Ha chiamato il Milan per lamentarsi”

Luis Alberto, le ultime: lo spagnolo è arrivato in ritiro ma ha chiesto la cessione, Lotito ha chiamato Gazidis per vederci chiaro

Ieri sera Luis Alberto è arrivato nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, con una settimana di ritardo rispetto al previsto. Nonostante le parole di Tare, che ha parlato di caso risolto, il futuro del fantasista spagnolo a Roma è ancora un rebus, come spiegano diverse fonti.

In particolare, ‘Il Messaggero’ offre un’interessante ricostruzione di quanto avvenuto fin qui. Luis Alberto, che riceverà una multa di almeno 50mila euro per il suo comportamento, avrebbe ufficialmente chiesto la cessione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Caso Luis Alberto, telefonata infuocata di Lotito a Gazidis

Il motivo dietro alla sua decisione di non presentarsi inizialmente al raduno biancoceleste risalirebbe a un colloquio con l’ex tecnico Simone Inzaghi, che lo avrebbe voluto con sé all’Inter.

Ma la pista nerazzurra, dopo l’ingaggio di Calhanoglu, non appare più praticabile. Invece chi potrebbe essere interessato all’andaluso, in un grande intreccio di mercato, è proprio il Milan orfano del trequartista turco. Per questo motivo, il quotidiano romano parla di un Lotito furioso, che avrebbe telefonato personalmente a Gazidis per chiarire la vicenda.

Va detto che il patron laziale ha il coltello dalla parte del manico: Luis Alberto ha un contratto con la Lazio appena rinnovato e valido per altri quattro anni e il club ne fa una valutazione alta, intorno ai 45 milioni di euro. Una cifra che il Milan non ha alcuna intenzione di spendere.

LEGGI ANCHE>>> Perchè Luis Alberto sarebbe perfetto per il Milan di Pioli

Certo, si potrebbe provare a imbastire uno scambio: alla Lazio potrebbe interessare Saelemaekers, mentre Maldini e Massara preferirebbero inserire Leao in un’eventuale trattativa. Anche Siviglia e Villarreal sarebbero alla finestra.

Intanto oggi Maurizio Sarri ha chiesto e ottenuto un colloquio con il giocatore per provare a ricucire la situazione: dipendesse dal tecnico, infatti, Luis Alberto verrebbe assolutamente riconfermato.