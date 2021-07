Perchè Luis Alberto sarebbe perfetto per il Milan di Pioli

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio e vestire la maglia del Milan in vista della prossima stagione. Il centrocampista spagnolo sarebbe il candidato perfetto per sostituire Calhanoglu in vista della prossima stagione

Luis Alberto apre le porte al Milan in vista della prossima stagione. L’attuale centrocampista della Lazio potrebbe lasciare la capitale di fronte a un’offerta da circa 50 milioni di euro. Il Milan potrebbe mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Romagnoli per convincere i rossoneri a dire sì. Su Luis Alberto resta forte anche l’interesse della Juventus, pronta a spingere il piede sull’acceleratore sotto chiare indicazione di Allegri.

Pioli sarebbe entusiasta di avere a disposizione lo spagnolo, soprattutto perchè si sposerebbe alla perfezione nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero. L’addio di Calhanoglu potrebbe essere annullato dall’arrivo di Luis Alberto, perfetto in fase d’impostazione e letale nel dettare l’ultimo passaggio sulla trequarti di campo.

Il Milan punta Luis Alberto: assist e qualità al servizio di Pioli

Il possibile affondo del Milan su Luis Alberto permettere a Ibrahimovic e al reparto offensivo rossonero di poter contare su un giocatore capace di dettare i tempi della manovra e di servire i compagni con assista al bacio. Ibrahimovic, come detto, potrebbe sfruttare al massimo le caratteristiche dello spagnolo.

Il Milan dovrà guardarsi dall’attacco della Juventus, pronta a valutare il possibile affondo sullo spagnolo della Lazio in caso di addio a uno tra Rabiot e Ramsey. I bianconeri punteranno forte anche su Locatelli.