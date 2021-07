Milan, arriva la promessa di Giroud: social impazziti

Arrivano le prime parole di Giroud da calciatore del Milan: “Sono felice. Raggiungeremo grandi traguardi. Forza Milan”

Sono arrivate le prime parole in rossonero di Olivier Giroud come nuovo calciatore del Milan: “Sono molto contento di aver firmato per il Milan. Vorrei ringraziare Frederic Massara e Paolo Maldini per avermi accolto qui e ovviamente Ivan Gazidis che conosco personalmente. Sono certo che insieme raggiungeremo grandi traguardi. Forza Milan”.

Ecco il video postato sul profilo Instagram con le parole dell’attaccante francese arrivato dal Chelsea per due milioni di euro che, subito, ha scatenato le reazioni dei tifosi che hanno voluto, idealmente, abbracciare, il proprio nuovo numero 9.

Giroud-Milan, investimento da mettere accanto ad Ibra

Dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, il Milan si è mosso subito sul mercato. I rossoneri sono la squadra italiana più attiva: Tomori, Maignan e Tonali sono stati presi o ripresi, Brahim Diaz e Ballo-Touré sono sono da ufficializzare, tante altre sono le trattative importanti per la trequarti.

Un Milan, insomma, pronto a rilanciare le proprie ambizioni in Italia Ma anche in Europa con la partecipazione alla prossima Champions League. I piani di Maldini e massara sembrano essere molto chiari per portare a mister Pioli il roster giusto per affrontare una stagione che ritroverà i rossoneri nel palcoscenico più importante continentale dopo tanti anni.