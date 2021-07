E’ rebus rinnovo per il bomber: l’annuncio ‘scuote’ la Juve

Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina ha portato l’interesse di diverse big, la Juve è una delle squadre in prima fila

In attesa di risolvere definitivamente la questione riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo la Juve è al lavoro alla ricerca di un bomber e tra i vari calciatori nel mirino c’è l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, autore di una grande stagione in maglia gigliata. Il club viola sta in queste settimane trattando il rinnovo del contratto con il suo agente.

Attualmente la Fiorentina ha sempre chiesto almeno 60 milioni di euro per il centravanti serbo e facendo leva su queste richieste gli agenti del giocatore vogliono un adeguamento del contratto a cifre molto alte.

Fiorentina e Vlahovic, è diatriba sulla questione rinnovo

A margine dell’inaugurazione del Fiorentina Village a Moena il dirigente viola Joe Barone è tornato sull’argomento rinnovo per Dusan Vlahovic chiarendo la volontà di rinnovare ma allo stesso tempo lanciando un avviso al forte centravanti. Ecco le sue parole:

“Parlo ogni giorno con Vlahovic: sono sempre al fianco della squadra. Stiamo lavorando per il rinnovo, ma non so se arriverà oggi, tra alcune settimane o tra qualche mese”. Inoltre poi prosegue: “Per ballare bisogna essere in due, non si balla da soli”.